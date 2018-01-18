36 спортсменов отказались от соревнований в Иркутске. При чём тут допинг?

Светлана Шаповалова, , 10:59 — REGNUM

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа (СФО) по лёгкой атлетике, проходившие 13−14 января в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» Иркутска, неожиданно ознаменовались заметным конфузом. После прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с соревнований по различным причинам (а то и вовсе без оных) снялись 36 атлетов. Минспрорта РФ уже начало проверку, а вот большинство региональных министерств, судя по данным с официальных сайтов, это событие предпочли либо «замолчать» (Томск, Омск, Красноярск), либо известить только о достижениях и заработанных медалях (Новосибирск, Кемерово, Чита, Бурятия, Хакасия).

Исключениями стали принимающая сторона (Иркутск) и министерство спорта Алтайского края. Последние причём не только рассказали о начавшейся проверке, но и обнародовали ИА REGNUM любопытные подробности, касающиеся алтайских участников чемпионата.

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике проводились в личном и командном зачетах. В программу соревнований были включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены соревновались в ходьбе на 5000 метров, в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке.

Иркутская область, которая на турнире была представлена самой большой командой — более 150 спортсменов, уведомила: «Министерство спорта Иркутской области запросило официальные документы, медицинские справки и объяснительные спортсменов Приангарья, снявшихся с соревнований. Кроме того, в министерстве будет проведено совещание по сложившейся ситуации для выяснения всех обстоятельств с участием руководства Федерации легкой атлетики Иркутской области, тренеров и директоров спортивных школ».

О характере «соответствующих решений», которые будут приняты по результатам проверки, пока ничего не сообщается.

Напомним, первоначально об инциденте с неожиданным снятием спортсменов стало известно из неофициальных источников: поимённый подсчёт всех 36 «отказников» произвели участники группы спортсменов и тренеров «Doping! Скажи допингу нет!» в «ВКонтакте».

Алтайский край, отправивший на соревнования более 40 спортсменов, в этом списке представлен двумя девушками: на дистанции 200 метров не стартовала Марина Рубцова (девушки/юноши до 18 лет), а 60-метровку с барьерами не побежала Анастасия Кожухова (юниоры до 20 лет). Как сообщила ИА REGNUM начальник отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта Наталья Шубенкова, у обеих спортсменок на то были уважительные причины.

«Обе девочки участвовали в первом дне соревнований. Рубцова в Иркутск ехала уже слегка травмированной. Она пробежала 60 метров, и у нее обострилась травма колена: опухоль была сильной. Во второй день она вышла на старт, но бежать не могла. В объяснительной спортсменка пишет, что действительно нельзя было бежать по всем показаниям, и что может быть даже будет операция на мениске.

Что касается Анастасии Кожуховой, то она у нас после декретного отпуска, недавно приступила к тренировкам и хотела только выполнить кандидата в мастера спорта. Личный намеченный план спортсменка сделала в первый день соревнований, прыгнув в длину. Сейчас она в центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края и тоже пишет объяснительную. Спортсменка нормальная, ни разу в допинге не уличённая», — пояснила Наталья Шубенкова.

Но то, что в случае с алтайскими спортсменками может оказаться простым совпадением, все равно доставит немало хлопот. Похожая ситуация, по словам Натальи Шубенковой, была в 2017 году.

«Юлия Соколова в первый день выступила на соревнованиях, а на втором у нее периоды совпали. Заявка на участие в соревнованиях поступает в электронном виде примерно за месяц, когда программа еще не определена. Вот тренер её заявил сразу на два турнира, а потом так совпало, что нужно было улетать, и спортсменка на старт во второй день не вышла. Мы тоже очень много и долго объяснялись, почему она снялась с соревнований? То есть идут сразу подозрения — самые-самые жуткие», — привела пример Наталья Шубенкова. Кстати, в прошлом она тоже известная легкоатлета, мама олимпийского чемпиона Сергея Шубенкова.

Что касается конкретного иркутского конфуза, то она считает ситуацию, сложившуюся там, подозрительной.

«Наши выступали. И только на второй день не вышли на старт. Многие же снялись, как только приехали офицеры из РУСАДА. Подозреваются сейчас все 36 человек. По каждому из них проверку проведут самым тщательным образом: кто уехал, почему, достоверна ли справка. Ведь некоторые справки там же, на соревнованиях у местного врача брали.

Но чтобы так массово заболели — это уже подозрительно само по себе. Можно представить двух-трех, ну пятерых, снявшихся по болезни. Но не 36 человек! Это естественно кто-то там по ходу начинает искать врачей и всякие отмазки. Человек, которому принесли уведомление о том, что нужно сдать допинг-контроль и который на него не явился, равнозначно тому, что у него положительная проба. Так написано во всех положениях о проведении допинг-контроля. В этом случае проводится очень серьезная проверка», — подчеркнула Наталья Шубенкова.

Вместе с тем в иркутском конфузе есть еще одна интересная особенность. Тренеры да и сама бывшая спортсменка отмечают, что не знают случаев, когда бы антидопинговая комиссия работала на соревнованиях регионального уровня. По их мнению, проверки с большим пристрастием начались после того, как РУСАДА отстранили от деятельности в ходе допингового скандала.

Не исключено, что и в данном случае речь идет о приеме допинга, того же мельдония. Ведь, как заявлял ИА REGNUM весной 2016 года руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт, этот препарат раньше не был запрещен. Да и после запрета некоторые, рассчитывая на быстрый период его полувыведения, глотали препарат как в порядке вещей.

«К сожалению, тренеры балуются допингом — кормят им спортсменов в юношеском возрасте. Ведь не секрет, бывает так, что спортсмен-подросток показывает сумасшедшие результаты, а с переходом во взрослый спорт о нем ничего не слышно. Потому, что юные и молодые спортсмены — они практически не проверяются на допинг. А зарплата детского тренера во многом зависит от того, какие результаты спортсмен покажет в детско-юношеском возрасте. Ему за это присваивают категорию, определяют премиальные. Поэтому детский тренер иногда идет на эти нарушения, связанные с запрещенными препаратами.

Куда более серьезная проблема мне видится в установке: «Медали любой ценой». Именно от получения наград зависит размер финансирования, субсидий, зарплаты и командировки за рубеж. Ведь премиальные дают не только спортсменам, но и всей команде — тренерам, специалистам. И когда спортсмен попадается на допинге, то тихонько уходит в тень, а полученные деньги назад никто не забирает — законодательно не предусмотрено. К сожалению, это мало где озвучивают, но именно поэтому многие идут на медаль любой ценой», — отмечал Владимир Альт весной 2016 года.

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«Разбег, толчок… И — стыдно подыматься», — поётся в известной песне Владимира Высоцкого про прыгуна в высоту. Правда, современным легкоатлетам «путь наверх» преграждает теперь не только планка, но и применение допинга. И директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников ясно дал понять, что РУСАДА и дальше намерено внезапно приезжать на региональные старты.

«Нужно обязательно делать это. Плюс усилить внесоревновательный контроль и обратить особое внимание на те тренерские группы, спортсмены из которых в последний момент снимались с соревнований», — подчеркнул он в интервью «Спорт-экспрессу».

Может быть, мы наконец увидим более достоверную картину: на чём взращивают кадры для спорта высоких достижений? Пока же складывается впечатление, что в Сибири он слегка «приболел».

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