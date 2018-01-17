«Лион» на выезде уверенно обыграл «Генгам»

Париж, 17 января 2018, 22:53 — REGNUM 17 января между командами «Генгам» и «Лион» был разыгран матч в рамках 21-го тура Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру», завершившийся уверенной победой гостей со счетом 2:0.
На 26-й минуте французский вингер Набиль Фекир открыл счет, замкнув передачу Корне — 0:1. В начале второго тайма Уссем Ауар удвоил преимущество гостей — 0:2.
Статистика матча («Генгам"/"Лион»)
Удары 6/19
Удары в створ 3/13
Владение 42%/58%
Фолы 20/15
Набрав 45 очков «Лион» поднялся на 2-е место. «Генгам» с 29-ю очками остался на 7-й позиции.
Составы на матч:
«Генгам»: Йонссон, Икоко, Сорбон, Табану, Кербра, Диалло, Бла, Бенезе, Салибур, Бриан, Тюрам.
«Лион»: Лопес, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Ауар, Фекир, Корне, Н’Домбеле, Тусар, Диас.
Главный арбитр матча: Рейнвиль.
Предупреждения: Н’Домбеле — 9, Тусар — 19, Диалло — 39, Табану — 45.
Голы: Фекир 26 — 0:1, Ауар 58 — 0:2.