«Лион» на выезде уверенно обыграл «Генгам»

Париж, , 22:53 — REGNUM 17 января между командами «Генгам» и «Лион» был разыгран матч в рамках 21-го тура Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру», завершившийся уверенной победой гостей со счетом 2:0.

На 26-й минуте французский вингер Набиль Фекир открыл счет, замкнув передачу Корне — 0:1. В начале второго тайма Уссем Ауар удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Генгам"/"Лион»)

Удары 6/19

Удары в створ 3/13

Владение 42%/58%

Фолы 20/15

Набрав 45 очков «Лион» поднялся на 2-е место. «Генгам» с 29-ю очками остался на 7-й позиции.

Составы на матч:

«Генгам»: Йонссон, Икоко, Сорбон, Табану, Кербра, Диалло, Бла, Бенезе, Салибур, Бриан, Тюрам.

«Лион»: Лопес, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Ауар, Фекир, Корне, Н’Домбеле, Тусар, Диас.

Главный арбитр матча: Рейнвиль.

Предупреждения: Н’Домбеле — 9, Тусар — 19, Диалло — 39, Табану — 45.

Голы: Фекир 26 — 0:1, Ауар 58 — 0:2.