Бойкот Олимпиады: прецеденты и современная Россия

Алексей Плотников, , 19:30 — REGNUM

«У советских собственная гордость:

на буржуев смотрим свысока»

В.Маяковский

«Бродвей», 1925 г.

Итак, 12 декабря ушедшего года состоялось ожидаемое решение т.н. «Олимпийского собрания России», озвученное ранее президентом Путиным и дружно «проштампованное» этой «независимой» — каковой по определению должно быть олимпийское движение — общественной организацией: несмотря на унизительное и несправедливое отстранение нашей сборной от Олимпиады в Пхёнчхане с запретом гимна, флага и не менее унизительной «опознавательной надписью» на форме «Атлет из России» (которую уже сравнили с нацистской «звездой Давида» для евреев в фашистской Германии) — участвовать в этом мероприятии.

О позиции российских чиновников от спорта — особенно заискивающе-извиняющихся председателя РОК Жукова, «почетного члена МОК» В.Смирнова и иже с ними — с их «лепетанием», что если не участвовать сейчас, нас могут не пустить на другие Олимпиады — или даже — страшно подумать! — сорвать ЧМ по футболу-2018: «величайшая потеря» для России — говорить нечего: с этими спортивными функционерами всё ясно.

Они — «плоть от плоти» порождение нынешней России, для них самое страшное в жизни — быть «отлученными от заграницы», от «цивилизованного мира», — где уж тут отстаивать честь и достоинство своей страны (о собственных и говорить нечего)!

Также нет особой необходимости объяснять откровенно беспринципную и меркантильно-рваческую (назовем вещи своими именами) позицию большой части наших спортсменов (хотя, подчеркнем, не всех) — которыми, напомним, когда-то «гордилась страна» (правда, советская) — заявившими о «жизненной необходимости участия в олимпиаде», которая для них «смысл существования, карьера и…, естественно, деньги (как же без них!»), — что посеяли, то и взошло.

Хотела власть постоянными денежными подачками и «задариванием» олимпийцев непременно мерседесами (забыв один из главных олимпийских принципов: участие в олимпиаде для спортсмена — прежде всего, высокая честь представлять свою страну, а значит, и ее символы: флаг, гимн, герб) воспитать «шкурных спортсменов-патриотов» — воспитала.

Вопрос в другом. В том, что униженно «прогнувшись» под лицемерных и обнаглевших от безнаказанности и наверняка соответствующим образом «простимулированных» спонсорами этой откровенно антироссийской акции «Бахов и Ко», лицемерно же отработавших «по полной» очевидный политический заказ, наша власть в очередной раз показала свое истинное лицо, свою истинную «идейную сущность».

Ибо после «смиренного-унизительного отказа» от собственных — столь любимых на словах и в официальных «речёвках» — госсимволов из «жалкой привилегии» быть «допущенными» до Пхенчхана становится вполне очевидным, что все разговоры о патриотизме — словестная «шелуха», фальшь, нужная только для митингов, рейтингов и выборов.

У нас, к сожалению, давно сложилось два отдельных мира, «две России», существующие в отдельном друг от друга «параллельном мире»: власть и приближенные к ней «лучшие люди» («элита», частью которой является спортивная верхушка и чиновники от спорта) и народ и общество в широком смысле этого слова.

У этих двух «страт» разные жизненные устремления и приоритеты, разная идеология, разные ценности.

В этой связи, не тратя лишнего времени на разбор причин такой откровенной и нескрываемой аморальности части этой «элиты от спорта» и спортивных функционеров (очень любящих, когда их называют иностранным словом «топовые»), вспомним наиболее известные примеры бойкотов Олимпийских игр и других международных соревнований высшего уровня разными странами в разное время по политическим мотивам — к которым, безусловно, относится то, что принято называть «чувством национального достоинства» — о которых «Жуковы сотоварищи», оправдывая «жизненную необходимость» участия в корейской Олимпиаде-2018, естественно, ничего не говорят.

Их немало, и они очень показательны.

Итак.

VII летние Олимпийские игры (1920 год, Антверпен)

Именно эту Олимпиаду можно считать первым примером политически окрашенного спортивного события. По официальному решению МОК на игры в Голландии не были приглашены Германия и ее союзники по Первой мировой войне (здесь и далее выделено автором) — в качестве наказания за развязывание войны. Кроме того — и это следует особо подчеркнуть — МОК отказался пригласить на игры и представителей РСФСР (как тут не вспомнить наши дни), хотя заявку на участие восьми спортсменов подавало Главное управление Всеобуча, отвечавшее за массовый спорт в Советской России.

VIII летние Олимпийские игры (1924 год, Париж)

Эти игры в качестве ответа на демарш четырехлетней давности бойкотировали уже советские власти. Несмотря на то, что оргкомитет Олимпиады через Французский рабочий спортивно-гимнастический союз передал официальное приглашение Высшему совету по физической культуре РСФСР, советская сторона отказалась принять его, сочтя неприемлемой для себя форму сотрудничества через посредников.

XVI летние Олимпийские игры (1956 год, Мельбурн)

Один из самых показательных массовых примеров бойкота Олимпиады по политическим мотивам абсолютно разными странами и по разным «идеологическим причинам».

Первый: Египет — который поддержали Ирак, Ливан и Камбоджа — бойкотировал Игры из-за агрессии, которой подвергся во время Суэцкого кризиса.

Второй: Нидерланды, Испания и Швейцария бойкотировали игры в знак протеста против ввода советских войск в Венгрию.

И, наконец, КНР за две недели до открытия Игр заявила о своем бойкоте Олимпиады из-за приглашения команды непризнанного Тайваня под «политкорректным» названием «Формоза» (почти один к одному «сценарий» «Баха и компании» для России-2017).

X чемпионат мира по футболу (1974 год, ФРГ)

Из-за сентябрьского переворота в Чили, организованного генералом А. Пиночетом, сборная СССР отказалась приехать в Сантьяго на отборочный матч с чилийской командой. Советские власти предлагали перенести матч в третью страну, но не получили поддержки ФИФА. В итоге Федерация футбола СССР отказалась от встречи, ей было засчитано техническое поражение 0:3 и команда не попала в число участников первенства — впервые с 1958 года.

XXI летние Олимпийские игры (1976 год, Монреаль)

Олимпиаду в Монреале бойкотировали сразу 26 африканских государств. Инициаторами бойкота выступили Республика Конго и Танзания, а поводом к нему стал матч по регби между Новой Зеландией и ЮАР: Южная Африка из-за режима апартеида находилась под действием международных санкций и бойкотировалась МОК.

Часть команд, присоединившихся к бойкоту, к этому времени уже прибыла в Канаду и покинула игры уже после начала тренировок (как, например, Марокко, Камерун и Египет). Из всех африканских национальных сборных в Олимпиаде участвовали только Сенегал и Берег Слоновой Кости, а к бойкоту присоединились и неафриканские государства: Ирак и Гайана.

Наиболее памятные для нас XXII летние Олимпийские игры (1980 год, Москва)

Самый «знаменитый» олимпийский бойкот, инициированный «самой демократической страной в мире» — США из-за ввода советских войск (напомним, по официальному соглашению с законным правительством страны) в Афганистан, поддержанный извечными «верными союзниками"-демократами из Европы (всего от участия в московской Олимпиаде отказались спортсмены более пятидесяти государств).

Некоторые представители этих стран в итоге всё-таки приехали на Игры в индивидуальном порядке: сборные 15 государств — Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Новой Зеландии, Португалии, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франции и Швейцарии.

Примечательно, что, вопреки традиции, на церемонии закрытия Игр был поднят не государственный флаг страны, принимающей следующую Олимпиаду — в данном случае инициаторов бойкота США — а флаг Лос-Анджелеса, который должен был принимать спортсменов через четыре года в 1984 г.

Наконец, XXIII летние Олимпийские игры (1984 год, Лос-Анджелес)

В ответ на бойкот московской Олимпиады Лос-Анджелесские Игры бойкотировали практически все страны социалистического лагеря. Исключением стали Румыния, разрешившая своим спортсменам поездку в частном порядке, Югославия и КНР.

Это далеко не полный перечень: список можно продолжать.

Комментарии, как говорится, излишни.

Самое интересное, что эти примеры в 2012 г. собрал и обобщил не кто-нибудь, а известный либеральный журнал Forbes в связи с предполагавшимся бойкотом ЧМ Европы по футболу-2012 на Украине канцлером ФРГ Ангелой Меркель в знак протеста против «преследования» действовавшей киевской властью бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Какие из всего этого можно сделать выводы?

1. Прецедентов отказа от участия или открытого бойкота Олимпийских игр и других высших международных соревнований по политическим причинам более чем достаточно.

2. «Собственная гордость» — независимо от конкретных политических и иных мотивов — есть у Египта, африканских стран, Камбоджи, Ирака, Китая, США и даже некоторых «демократических европейских».

Она, безусловна, была у Советского Союза.

3. «Собственной гордости» нет только у части нынешней российской власти и ее «спортивной элиты».

4. Есть, к счастью, в нынешней России честные спортсмены и спортивные деятели (и их немало), для которых престиж и достоинство страны выше «жалкой привилегии» быть на унизительных условиях «допущенными» бесчестными международными чиновниками от спорта в Южную Корею и дороже «материальной стороны» дела (напомним, об этом в своем интервью накануне голосования в МОК говорил и наш известный футболист и тренер В.П. Газзаев).

Это грустные выводы, но это факт.

И последнее.

Как уже было показано, подобное унизительное поведение — унизительное и для страны, и для общества — было невозможно для Советского Союза, — так же, как был невозможен отказ от советского флага, герба и гимна.

Для СССР в создавшейся ситуации было бы, безусловно, возможно только одно решение — бойкот Олипиады-2018.

УВЕРЕН, такого же мнения придерживается и большинство нашего неравнодушного общества.

Это, в свою очередь, ставит еще один острый и болезненный — опять-таки для неравнодушной части общества, да и для нынешней власти — вопрос о государственной символике: Красном знамени Победы над Рейхстагом — и нынешним российским «триколором», сильно «запачканным» — от истории не убежишь — белогвардейцами и интервентами, Власовыми и другими «защитниками русского народа».

Впрочем, это отдельная тема.

Закончить хочется пронзительными и точными — и не требующими комментариев — стихами Владимира Маяковского, цитата из которых выбрана в качестве эпиграфа к этой статье:

«Я в восторге

от Нью-Йорка города.

Но кепчонку

не сдерну с виска.

У советских

собственная гордость:

на буржуев

смотрим свысока».