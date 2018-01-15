В Совфеде готовят санкции против сотрудников WADA

Москва, , 05:57 — REGNUM Российская сторона работает над санкциями в отношении ряда сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, пишут 15 января «Известия».

Москва намерена призвать к ответу функционеров, причастных к отстранению национальной сборной от Олимпиады в Пхёнчхане. По словам Климова, в настоящее время составляется список таких лиц.

Как пояснил сенатор, необходимо «вывести на божий свет» тех, кто, задействовав WADA, действовал за спиной Международного олимпийского комитета (МОК) и подталкивал к отстранению российской сборной от Игр.

Он подчеркнул, что задача поставлена и решается «на основе проверенных фактов». Источники издания отмечают, что список может включать около десяти человек, в числе которых есть граждане США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия МОК отстранила российскую сборную от участия в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Спортсменам из РФ оставили возможность выступить на Играх в индивидуальном порядке под нейтральным флагом.

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