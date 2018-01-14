«Лион» не смог одолеть аутсайдера на домашнем стадионе

Париж, , 20:57 — REGNUM 14 января на стадионе «Люмьер» был разыгран матч 20-го тура Лиги 1 между командами «Лион» и «Анже». Матч завершился со счетом 1:1.

На 14-й минуте Карл Токо-Экамби открыл счет ударом с пенальти — 0:1. В начале второго тайма форвард сборной Франции Набиль Фекир сравнял счет точным ударом в дальний угол — 1:1.

Статистика матча («Лион»/»Анже»)

Удары 14/5

Удары в створ 7/2

Владение 74%/26%

Фолы 8/16

На данный момент «Лион» идет на 3-м месте с 42 очками. «Анже» с 19 очками остался на 18-й позиции.

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Рафаэл, Марсело, Марель, Марсал, Ауар, Депай, Фекир, Корне, Тусар, Маолида.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Мангани, Сантамария, Тэт, Токо-Экамби, Капель, Фюльжени.

Главный арбитр матча: Франк Шнедер.

Предупреждения: Тусар — 21, Тэт — 37, Бамба — 39, Фюльжени — 45, Рафаэл — 53.

Удаления: Тэт — 84.

Голы: Токо-Экамби 14 (пен) — 0:1, Фекир 47 — 1:1.