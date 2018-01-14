«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» устроили перестрелку

Лондон, , 20:55 — REGNUM 14 января на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 23-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч завершился минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:3.

На 9-й минуте вингер сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен открыл счет точным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. Через 31 минуту Лерой Сане сравнял счет после передачи Кайла Уокера — 1:1. На 59-й минуте форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино вывел хозяев вперед, замкнув навес Окслейда-Чемберлена — 2:1. Через 2 минуты Садио Мане удвоил преимущество в счете после ассиста Мохаммеда Салаха — 3:1. На 68-й минуте уже Салах оформи гол на свой счет — 4:1. Через 16 минут оттянутый форвард сборной Португалии Бернарду Силва сократил отставание в счете — 4:2. На 90+1-й минуте Илкай Гюндоган сократил отставание до минимума, но было слишком поздно — 4:3.

Статистика матча («Ливерпуль»/»МС»)

Удары 14/9

Удары в створ 8/4

Владение 37%/63%

Фолы 11/7

С 62 очками «МС» остался лидером турнирной таблицы. «Ливерпуль» поднялся на 3-е место, набрав 47 очков.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Гомес, Робертсон, Матип, Вейналдум, Салах, Мане, Окслейд-Чемберлен, Джан, Фирмино.

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Фирмино — 60, Отаменди — 65, Стерлинг — 69, Фернандиньо — 72, Милнер — 90+5.

Голы: Окслейд-Чемберлен 9 — 1:0, Сане 40 — 1:1, Фирмино 59 — 2:1, Мане 61 — 3:1, Салах 68 — 4:1, Силва 84 — 4:2, Силва 84 — 84, Гюндоган 90+1 — 4:3.