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«Валенсия» одержала очередную победу в чемпионате

Спорт

Набрав 40 очков «Валенсия» укрепилась на 3-м месте. «Депортиво» с 16-ю очками остался на 17-й позиции

Мадрид, 14 января 2018, 00:35 — REGNUM  13 января на стадионе «Риасор» был разыгран матч 19-тура испанской Примеры между командами «Депортиво» и «Валенсия». Матч завершился минимальной победой «летучих мышей» со счетом 2:1.

На 37-й минуте португальский вингер Гонсалу Гедеш открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной — 0:1. На экваторе второго тайма форвард сборной Испании Родриго удвоил преимущество в счете точным ударом с 22-х метров — 0:2. На 88-й минуте румынский форвард Флорин Андоне сократил отставание в счете, но было уже поздно — 1:2.

Статистика матча («Депортиво"/"Валенсия»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/5

Владение 55%/45%

Фолы 13/8

Набрав 40 очков «Валенсия» укрепилась на 3-м месте. «Депортиво» с 16-ю очками остался на 17-й позиции.

Составы на матч:

«Депортиво»: Мартинес, Морено, Альбентоса, Сидней, Луизиньо, Москера, Гильерме, Борхес, Лукас, Андоне, Адриан.

«Валенсия»: Нето, Везу, Паулиста, Гайа, Гарай, Максимович, Гедеш, Парехо, Коклен, Родриго, Мина.

Главный арбитр матча: Хавьер Алберола.

Предупреждения: Москера — 47, Парехо — 63.

Голы: Гедеш 37 — 0:1, Родриго 64 — 0:2, Андоне 88 — 1:2.

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