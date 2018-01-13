«РБ Лейпциг» смог одержать победу над «Шальке-04» в матче Бундеслиги

Берлин, , 22:22 — REGNUM 13 января на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 18-го тура Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Шальке-04». Матч завершился уверенной победой «быков» со счетом 3:1.

На 41-й минуте гвинейский опорный полузащитник Наби Кейта открыл счет ударом из-за пределов штрафной — 1:0. На 55-й минуте экс-защитник сборной Бразилии Налдо сравнял счет, замкнув подачу Даниэля Калиджури — 1:1. Через 14 минут скоростной форвард Тимо Вернер снова вывел хозяев вперед после заброса Конрада Лаймера — 2:1. В следующей атаке португальский вингер Брума установил окончательный счет в матче, замкнув передачу Тимо Вернера — 3:1.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Шальке-04»)

Удары 10/7

Удары в створ 9/5

Владение 50%/50%

Фолы 20/20

Набрав 31 очко «РБ Лейпциг» поднялся на 2-е место. «Шальке-04» с 30-ю очками опустился на 3-е место.

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Лаймер, Кейта, Брума, Демме, Кампль, Забитцер, Огюстен.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Стамбули, Налдо, Майер, Калиджури, Очипка, Арит, Шопф, Ди Санто, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Забитцер — 36, Настасич — 53, Кейта — 54, Калиджури — 87.

Голы: Кейта 41 — 1:0, Налдо 55 — 1:1, Вернер 69 — 2:1, Брума 71 — 3:1.