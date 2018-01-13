«Тоттенхэм» забил «Эвертону» 4 безответных мяча

Лондон, , 22:20 — REGNUM 13 января на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 23-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Матч завершился разгромным поражением «ирисок» — 0:4.

На 26-й минуте форвард сборной Кореи Сон Хын-Мин открыл счет, замкнув навес Сержа Орье — 1:0. В начале второго тайма таранный форвард Харри Кейн удвоил преимущество в счете, продолжив фантастический проход Сона по флангу — 2:0. Через 12 минут Кейн оформил дубль, замкнув навес Эрика Дайера — 3:0. На 81-й минуте лидер сборной Дании Кристиан Эриксен установил окончательный счет в матче после паса пяткой Деле Алли — 4:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Эвертон»)

Удары 16/4

Удары в створ 11/0

Владение 60%/40%

Фолы 11/15

Набрав 44 очка «Тоттенхэм» укрепился на 5-й позиции. «Эвертон» с 27-ю очками остался на 9-м месте.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Сон, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Мартина, Холгейт, Кенни, Боласи, Руни, Маккарти, Гейе, Сигурдссон, Тосун.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Предупреждения: Джагелка — 45, Руни — 75.

Голы: Сон 26 — 1:0, Кейн 47 — 2:0, Кейн 59 — 3:0, Эриксен 81 — 4:0.