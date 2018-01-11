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В лондонском дерби голов не забили

Спорт

Все решится в ответном матче 24-го января на стадионе «Эмирейтс»

В лондонском дерби голов не забили
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Лондон, 11 января 2018, 00:54 — REGNUM  10 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч ½ финала Кубка Лиги между командами «Челси» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Челси"/"Арсенал»)

Удары 21/8

Удары в створ 6/3

Владение 53%/47%

Фолы 6/15

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Фабрегас, Дринкуотер, Канте, Азар, Мозес, Мората.

«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Беллерин, Уилшир, Ивоби, Джака, Майтленд-Найлз, Ляказетт, Уэлбек.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Джака — 51, Канте — 79, Эль-Ненни — 86.

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Футбол

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