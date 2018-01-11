В лондонском дерби голов не забили

Лондон, 11 января 2018, 00:54 — REGNUM 10 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч ½ финала Кубка Лиги между командами «Челси» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Челси"/"Арсенал»)
Удары 21/8
Удары в створ 6/3
Владение 53%/47%
Фолы 6/15
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Фабрегас, Дринкуотер, Канте, Азар, Мозес, Мората.
«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Беллерин, Уилшир, Ивоби, Джака, Майтленд-Найлз, Ляказетт, Уэлбек.
Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.
Предупреждения: Джака — 51, Канте — 79, Эль-Ненни — 86.