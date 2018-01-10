СКА одержал победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Санкт-Петербург, , 07:53 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде команды по два раза поразили ворота друг друга. В составе СКА отличились Сергей Плотников и Никита Гусев. У «Куньлуня» шайбы забросили Тейлор Бек и Кори Кейн.

Во втором периоде нападающий СКА Николай Прохоркин вывел свою команду вперёд. В третьем периоде Сергей Плотников оформил дубль и закрепил преимущество СКА.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 123 очка после 49 матчей. «Куньлунь» находится на 21-й строчке с 58 очками после 48 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

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