«ПСЖ» безжалостно расправился с «Ренном»

Париж, , 00:49 — REGNUM 7 января на стадионе «Роазон Парк» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции между командами «Ренн» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 1:6 в пользу парижан.

На 9-й минуте матча вингер сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет, замкнув заброс точным ударом в ближний угол — 0:1. Через 8 минут бразильский звезда Неймар удвоил преимущество в счете, пробив вратаря с близкого расстояния — 0:2. На 24-й минуте Анхель Ди Мария довел счет до разгромного, замкнув прострел с левого фланга — 0:3. В конце тайма Неймар оформил дубль — 0:4. В середине второго тайма Бенджамин Буриго сократил разрыв в счете ударом с пенальти — 1:4. Через 8 минут Ди Мария оформил дубль — 1:5. В следующе атаке «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал счет «хоккейным» — 1:6.

Статистика матча («Ренн"/"ПСЖ»)

Удары 12/21

Удары в створ 4/14

Владение 37%/63%

Фолы 8/15

Голами отметились Киллиан Мбаппе (9, 75), Неймар (17, 43), Анхель Ди Мария (24, 74) и Бенджамен Буриго (пен 66).

Составы на матч:

«Ренн»: Дьялло, Мешер, Ньяньон, Бенсебайни, Ламучи, Данзе, Хазри, Силики, Буриго, Андре, Мубеле.

«ПСЖ»: Трапп, Силва, Кимпембе, Алвес, Верратти, Ди Мария, Ло Чельсо, Рабио, Неймар, Мбаппе, Берчич.

Предупреждения:

Голы: Мбаппе 9 — 0:1, Неймар 17 — 0:2, Ди Мария 24 — 0:3, Неймар 43 — 0:4, Брэндон (пен) 66 — 1:4, Ди Мария 74 — 1:5, Мбаппе 76 — 1:6.