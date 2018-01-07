«Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Арсенал» со счетом 4:2

Лондон, , 20:54 — REGNUM 7 января на стадионе «Сити Граунд» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

На 20-й минуте правый защитник сборной США Эрик Лихай открыл счет — 1:0. Через 3 минуты немецкий центральный защитник Пер Мертезакер сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 1:1. В конце тайма Эрик Лихай вывел «Ноттингем Форест» вперед — 2:1. На 64-й минуте Бен Бреретон удвоил преимущество в счете ударом с пенальти — 3:1. Через 15 минут Дэнни Уэлбек сократил отставание в счете — 3:2. На 85-й минуте Киран Довелл забил четвертый мяч и снял все вопросы об исходе матча, реализовав пенальти — 4:2.

Статистика матча («Ноттингем Форест«/»Арсенал»)

Удары 12/12

Удары в створ 9/3

Владение 31%/69%

Фолы 11/7

Голами отметились Эрик Лихай (20, 44), Пер Мертезакер (23), Бен Бреретон (пен 64), Киран Довелл (пен 85).

Составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Смит, Лихай, Мансьен, Траоре, Уорралл, Осборн, Кэш, Довеел, Воян, Слоу, Бреретон.

«Арсенал»: Оспина, Дебюши, Мертезакер, Холдинг, Ивоби, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Уиллок, Уолкотт, Уэлбек, Нелсон.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Дебюши — 85, Оспина — 85, Мертезакер — 86.

Удаления: Уорралл — 89.

Голы: Лихай 20 — 1:0, Мертезакер 23 — 1:1, Лихай 44 — 2:1, Бреретон (пен) 64 — 3:1, Уэлбек 79 — 3:2, Довелл (пен) 85 — 4:2.