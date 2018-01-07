«Барселона» не почувствовала сопротивления «Леванте»

Мадрид, , 20:08 — REGNUM 7 января на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры между командами «Барселона» и «Леванте». Матч завершился уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.

На 12-й минуте аргентинский вингер Лионель Месси открыл счет точным ударом в дальний угол после скидки головой Жорди Альбы — 1:0. Через 24 минуты уругвайский форвард Луис Суарес удвоил преимущество в счете, замкнув навес Сержи Роберто с правого фланга — 2:0. На 90+3-й минуте хавбэк сборной Бразилии Паулиньо довел счет до разгромного, замкнув прострел Лионеля Месси — 3:0.

Статистика матча («Барселона»/»Леванте»)

Удары 12/7

Удары в створ 8/2

Владение 72%/28%

Фолы 8/23

Набрав 48 очков, «Барселона» не знает поражений уже 18 матчей подряд. «Леванте» с 18 очками остался на 16-й позиции.

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Альба, Вермален, Роберто, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси, Дембеле.

«Леванте»: Оласабаль, Постиго, Кабако, Луна, Мур, Дукуре, Лерма, Лопес, Лукич, Джейсон, Боатенг.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Лерма — 8, Постиго — 31, Боатенг — 71, Робер — 84.

Голы: Месси 12 — 1:0, Суарес 38 — 2:0, Паулиньо 90+3 — 3:0.