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В казанский «Рубин» на правах аренды перешел Подберёзкин из «Краснодара»

Спорт

Вместе с командой он проходит медосмотр

Казань, 5 января 2018, 14:35 — REGNUM  Игрок футбольного клуба «Краснодар» Вячеслав Подберёзкин на правах аренды перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный аккаунт в twitter татарского клуба.

25-летний полузащитник будет играть за казанский клуб до конца сезона.

В настоящее время команда вместе с новым игроком проходит медосмотр после отпуска и в преддверии тренировочного сбора в ОАЭ, который продлится до 19 января.

ИА REGNUM напоминает, Подберёзкин играет за «Краснодар» с начала 2016 года после подписания 4-летнего контракта. В нынешнем сезоне в рамках чемпионата России на счету хавбека 10 матчей.

«Рубин» после 20 туров в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги набрал 23 очка и занимает 11 место.

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Футбол
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