«Реал» ожидаемо разгромил «Нумансию»

Мадрид, , 00:52 — REGNUM 4 января на стадионе «Лос-Пахаритос» был разыгран первый матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Нумансия» и «Реал». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «сливочных».

На 35-й минуте валийский вингер Гарет Бейл открыл счет ударом с пенальти — 0:1. На 89-й минуте испанский атакующий полузащитник Иско удвоил преимущество в счете ударом с пенальти — 0:2. Через 2 минуты Борха Майораль довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Нумансия» /"Реал»)

Удары 9/15

Удары в створ 0/5

Владение 28%/72%

Фолы 21/10

Составы на матч:

«Нумансия»: Моханд, Рипа, Кальво, Гутьеррес, Медина, Милья, Сиерра, Ларреа, Ньето, Диаманка, Марин.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Бейл, Васкес, Льоренте, Асенсио, Себальос, Майораль.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Сиерра — 35, Ларреа — 38, Марин — 52, Вальехо — 59, Гутьеррес — 88.

Удаления: Диаманка — 61.

Голы: Бейл (пен) 35 — 0:1, Иско (пен) 89 — 0:2, Майораль 90+1 — 0:3.