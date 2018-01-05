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«Эспаньол» упустил победу в матче с «Леванте»

Спорт

Голами отметились Херард Морено (28), Хосе Луис Моралес (пен 38) и ИВи Лопес (74)

Мадрид, 5 января 2018, 00:50 — REGNUM  4 января на стадионе «Коренлья-Эль Прат» был разыгран первый матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Эспаньол» и «Леванте». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 28-й минуте испанский форвард Херард Морено открыл счет, замкнув навес Пьятти — 1:0. Через 10 минут Хосе Луис Моралес сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. На 74-й минуте Иви Лопес вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Эспаньол» /"Леванте»)

Удары 15/5

Удары в створ 2/3

Владение 54%/46%

Фолы 15/14

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Наварро, Перейра, Дуарте, Вила, Санчес, Гарсия, Лопес, Пьятти, Гранеро, Морено.

«Леванте»: Рауль, Аранда, Коке, Постиго, Кабако, Самуэль, Лерма, Барди, Моралес, Кампанья, Боатенг.

Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.

Предупреждения: Кабако — 30, Барди — 54, Пьятти — 55, Лерма — 70, Дардер — 85.

Голы: Морено 28 — 1:0, Моралес 38 (пен) — 1:1, Лопес 74 — 1:2.

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Футбол

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