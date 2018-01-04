«Вильярреал» уступил в первом матче кубка «Леганесу»

Мадрид, , 22:49 — REGNUM 4 января на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран первый матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Леганес» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев стадионе.

На 49-й минуте Нордин Амбрата открыл счет точным ударом в ближний угол после заброса Унаи Бустинзы — 1:0.

Статистика матча («Леганес"/"Вильярреал»)

Удары 6/8

Удары в створ 1/1

Владение 37%/63%

Фолы 14/15

Составы на матч:

«Леганес»: Чампанье, Тито, Бустинза, Карнеро, Сиовас, Гумбау, Гарбиэл, Эль-Жар, Наранхо, Перес, Амрабат.

«Вильярреал»: Барбоса, Марио, Гонсалес, Рукавина, Торрес, Черышев, Тригерос, Кастильехо, Перейра, Унал, Раба.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Перес — 32, Гонсалес — 67, Сиовас — 90.

Голы: Амрабат 49 — 1:0.