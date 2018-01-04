«Вильярреал» уступил в первом матче кубка «Леганесу»

Мадрид, 4 января 2018, 22:49 — REGNUM 4 января на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран первый матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Леганес» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев стадионе.
На 49-й минуте Нордин Амбрата открыл счет точным ударом в ближний угол после заброса Унаи Бустинзы — 1:0.
Статистика матча («Леганес"/"Вильярреал»)
Удары 6/8
Удары в створ 1/1
Владение 37%/63%
Фолы 14/15
Составы на матч:
«Леганес»: Чампанье, Тито, Бустинза, Карнеро, Сиовас, Гумбау, Гарбиэл, Эль-Жар, Наранхо, Перес, Амрабат.
«Вильярреал»: Барбоса, Марио, Гонсалес, Рукавина, Торрес, Черышев, Тригерос, Кастильехо, Перейра, Унал, Раба.
Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Предупреждения: Перес — 32, Гонсалес — 67, Сиовас — 90.
Голы: Амрабат 49 — 1:0.