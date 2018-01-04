«Ювентус» без особого труда прошел «Торино» в Кубке Италии

Рим, , 00:37 — REGNUM 3 января на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Торино». Матч завершился уверенной победой «старой синьоры» со счетом 2:0. На 15-й минуте вингер сборной Бразилии Дуглас Коста открыл счет после разрезающей передачи Пауло Дибалы — 1:0. На экваторе второго тайма хорватский таргетман Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Торино»)

Удары 14/7

Удары в створ 7/1

Владение 63%/37%

Фолы 10/12

Составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Асамоа, Ругани, Стураро, Маркизио, Дибала, Коста, Матуиди, Манджукич.

«Торино»: Милинкович-Савич, Молинаро, Бурдиссо, де Сильвестри, Н’Кулу, Аккуах, Базелли, Ринкон, Ньянг, Фальке, Беренгер.

Главный арбитр матча: Даниэле Довери.

Предупреждения: Бурдиссо — 70.

Голы: Коста 15 — 1:0, Манджукич 67 — 2:0.