Вашингтон, , 19:16 — REGNUM 28 декабря, четверг: «Питтсбург» на характере обыграл «жакетов» из Коламбуса

28 декабря «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене Пи-Пи-Джи Пэйнтс принимал «КоламбусБлюДжекетс» послерождественского перерыва. Команды не быстро включились в игру, и первые минуты встречи были скучны и тусклы.

Первыми инициативу проявили «жакеты», проведя опасную атаку, завершившуюся броском Сета Джонса в ловушку голкипера. Вскоре тем же захотели ответить игроки «Питтсбурга"и, но бросок Чада Руведела оказался не точным. Пару минутами позже фортуна помогла «Коламбусу» вырваться вперёд. Сет Джонс нанёс неудачный бросок, угадивший от борта прямо к Сонни Милано, который добил шайбу в пустые ворота — 0:1. Позднее грубейшая ошибка защитника «Коламбуса» Джека Джонсона чуть ни привела к пропущенной шайбе. Шайба досталась Конору Шири, который без замедлениябросил шайбу в створ ворот, но Бобровский парировал удар. В дальнейшем «Питтсбург» постоянно пытался пробить российского голкипера и совсем забыл про оборону. За 5 минут до перерыва «Коламбус», перехватив шайбу, устремляется в неожиданную для «пингвинов» контратаку, завершившуюся голом Буна Дженнера — 0:2, «жакеты» в лидерах.

В начале второго периода хозяева льда получили численное преимущество, но так и не смогли его реализовать. Но несколькими минутами позже уже упоминавшийся Конор Шири смог отыграть одну шайбу для «Питтсбурга». Получив шайбу от Брайана Раста, Конор устремился по флангу, вышел на ударную позицию и прошил вратаря аккуратным броском в угол ворот — 1:2, хозяева начинают отыгрываться. «Питтсбург» продолжил делать ставку на нападение, заставляя засесть «Коламбус» в своей зоне. В середине периода в штрафной бокс удаляется форвард «пингвинов» Патрик Хёрнквист, что позволяет «Коламбусу» наконец выйти из-под прессинга соперника. Численное преимущество «жакетов» на льду отмечается активной игрой Артемия Панарина, стремившегося прервать свою 9-матчевую безголевую серию. В этом деле Артемию мешает вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, который сохраняет свои ворота нетронутыми во время меньшинства. В скором времени Артемий Панарин смог совершить задуманное и отличился заброшенной шайбой. В запале убрав защитника и выйдя на просторную зону для броска, он отослал шайбу в недоступный для вратаря угол — 1:3. В начале третьей 20-минутки, благодаря удалению Мэттью Калверта («Коламбус»), «Питтсбург» отыграл одну шайбу, сократив отставание команды до одного гола — 3:2, Фил Кессел отметился голом. «Коламбус» был настроен на победу в этот день и в очередной раз нашёл слабое место в обороне хозяев.

Вышедшие два в одного Артемий Панарин и Джош Андерсен сломили вратаря «пингвинов», Панарин оформляет на свой счёт дубль — 2:4. Впереди у команд было ещё 10 минут и у «Питтсбурга» по-прежнему были все шансы на успех. В самый неудачный момент для «Коламбуса» удаляется лидер их обороны Сет Джонс, этим шансом воспользовался Евгений Малкин, с добивания отправив шайбу в ворота Бобровского — 3:4. Четырьмя минутами позднее Евгений «Джино» Малкин делает зоркую передачу на Хёрнквиста, объехав ворота из-за борта, Патрик находит Джека Гюнцеля на пяточке и спустя мгновение шайба лежит в воротах — 4:4. Стадион взорвался от эмоций, и игра перешла в овертайм, позднее продолжившись в серии послематчевых буллитов.

Первым право исполнять буллит заслужено стал Евгений Малкин, который его спокойно реализовал, счёт в серии буллитов открыт — 1:0, «Питтсбург» впереди. Пьер-Люк Дюбуа подвёл «Коламбус», не оформив шайбу в ворота оппонента. Капитан «пингвинов» Сидни Кросби стал вторым исполняющим от команды, после чего счёт стал 2:0 в пользу «Питтсбурга». Артемий Панарин не смог реализовать буллит для «Коламбуса», тем самым окончив серию буллитов и матч в целом победой «Питтсбурга».

По итогам встречи команда из столицы штата Пенсильвании Питтсбурга стала победителемпосле проведения послематчевых буллитов, в которых обыграла «Коламбус» 2:0. Финальный счёт матча — 5:4, в пользу «Питтсбург Пингвинз».

30 декабря, суббота: «Баффало» вышло победителем, проигрывая «Нью-Джерси» 3:1

30 декабря «Баффало Сейбрз» проводили свою последнюю встречу в году в гостях у «Нью-Джерси Девилз».

Вступительные минуты встречи «Нью-Джерси» контролировали шайбу в зоне «клинков» и создали пару опасных моментов. Минутой позже ошибка Робина Ленер чуть ни привела к голу в свои ворота, но форвард «Девилз» поспешил с броском. В конце концов «Баффало» удалось ворваться в зону соперника, благодаря удалению Стефана Ноэсена, но ни к каким успехам это не привело. В середине периода «Девилз» отлично разыгрывают шайбу в зоне «клинков», но успех комбинации «дьяволов» смог остановить Робин Ленер, надежно стоящий на воротах «Сейбрз». На 13 минуте встречи шайба впервые побывала в воротах «Баффало». В результате толкучки у вратаря «клинков», Майлз Вуд удачно добил шайбу в створ ворот «Сейбрз», тем самым открыв счёт в матче — 1:0. В конце периода защитник «Сейбрз» РасмусРистолайнен был близок к сравнению счёта, но умелая игра Кори Шнайдера на воротах разрушила эту возможность.

В первой половине второго периода защита «Девилз» упускает Якоба Юсефсона, оставляя вратаря на растерзание форварду. При выходе один в ноль с вратарём Якоб аккуратно выкатился под бросок и спокойно отправил шайбу в ближний угол ворот — 1:1. Позднее тем же могли отличатся и «Девилз», но Тайлор Холл не смог пробить Робина Ленера. Ближе к середине тайма в штрафной бокс удаляется латышский форвард «Баффало» ЗемгусГиргенсонс, благодаря чему счёт на табло снова был изменён. Маркус Юханссон поразил ворота в одно касание с передачи Сами Ватанена, отправив шайбу в противоход голкиперу — 2:1. Под занавес 20-минутки Джон Мур забрасывает третью шайбу своей команды и расширяет отрыв «Девилз» в счёте до двух голов. «Баффало» переосмысливает игру и начинает отыгрывать упущенные голы. Сперва Джек Айкель вместе с Гиргенсоном в ассистентах отыгрывает одну шайбу для «клинков», возвращая их в борьбу.

В середине следующего периода «Баффало» сравнивает счёт, благодаря усилиям Джека Айкеля, оформившего на свой счёт дубль. До конца основного времени счёт не был изменён, «Баффало» смогли удержать равенство и перевели игру в овертайм. В дополнительном времени РасмусРистолайнен отличился заброшенной шайбой и принес победу «клинкам», параллельно реализуя свой первый бросок в сезоне — 4:3. «Баффало Сейбрз» становится победителем встречи, благодаря победному голу Ристолайнена в овертайме.