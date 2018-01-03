«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Уотфорд»

Лондон, , 00:52 — REGNUM 2 января на стадионе «Этихад» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан».

На 36-й секунде вингер сборной Англии Рахим Стерлинг открыл счет, замкнув прострел Лероя Сане — 1:0. Через 12 минут Кристиан Кабаселе срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга — 2:0. На 63-й минуте Серхио Кун Агуэро двоел счет до разгромного — 3:0. На 82-й минуте английский форвард Энди Грэй забил гол престижа после ассиста Каррильо — 3:1.

Статистика матча («МС"/"Уотфорд»)

Удары 15/4

Удары в створ 8/3

Владение 78%/22%

Фолы 8/12

Набрав 62 очка «МС» с огромным отрывом идет на первом месте. «Уотфорд» расположился на 10-й строчке с 25-ю очками.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Стерлинг, Де Брёйне, Сане, Сильва, Фернандиньо, Агуэро.

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге, Зегелар, Кабаселе, Ришарлисон, Дукуре, Уотсон, Каррильо, Капу, Грэй.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Предупреждения: Сильва — 24, Перейра — 83.

Голы: Стерлинг 1 — 1:0, Кабаселе 13 (авг) — 2:0, Агуэро 63 — 3:0, Грэй 82 — 3:1.