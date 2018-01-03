«Наполи» с треском вылетел из Кубка Италии от «Аталанты»

Рим, , 00:42 — REGNUM 2 января на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч четвертьфинала Кубка Италии между командами «Наполи» и «Аталанта». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 50-й минуте бельгийский правый защитник Тимоти Кастань открыл счет — 0:1. Через 31 минуту Алехандро Гомес удвоил преимущество в счете — 0:2. На 85-й минуте форвард сборной Бельгии Дрис Мертненс сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Наполи"/"Аталанта»)

Удары 10/11

Удары в створ ¾

Владение 58%/42%

Фолы 9/12

Составы на матч:

«Наполи»: Сепе, Руй, Кирикеш, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Рог, Диавара, Калехон, Зилиньски, Уна.

«Аталанта»: Бериша, Толои, Паломино, Кальдара, Кристанте, Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Корнелиус, Гомес.

Предупреждения: Фройлер — 19, Кулибали — 21, Рог — 27, Кальдара — 41, Толои — 44.

Голы: Кастань 50 — 0:1, Гомес 81 — 0:2, Мертенс 85 — 1:2.