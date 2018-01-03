«Вест Хэм» одержал волевую победу над «дроздами»

Лондон, , 00:40 — REGNUM 2 января на стадионе «Олимпийской стадион» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Вест Хэм» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 1:1.

На 30-й минуте ирландский вингер Джеймс Макклин открыл счет великолепным навесным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1. На 69-й минуте Энди Кэрролл сравнял счет, замкнув навес Крессуэлла — 1:1. На 90+4-й минуте Кэрролл оформил дубль после прострела Марко Арнаутовича и принес «молотобойцам» победу — 2:1.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Вест Бромвич»)

Удары 10/9

Удары в створ 5/3

Владение 54%/46%

Фолы 12/11

С 16-ю очками «дрозды» остались на 19-м месте. «Молообойцы» с 21-м очком идут на 16-й позиции.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Сабалета, Арнаутович, Куяте, Лансини, Обианг, Масуаку, Кэрролл.

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Доусон, Хегази, Якоб, Ливермор, Макклин, Родригес, Крыховяк, Рондон.

Главный арбитр матча: Майкл Джонс.

Предупреждения: Лансини — 6, Масуаку — 44, Кэрролл — 61, Якоб — 74.

Голы: Макклин 30 — 0:1, Кэрролл 59 — 1:1, Кэрролл 90+4 — 2:1.