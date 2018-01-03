«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Лондон, , 00:37 — REGNUM 2 января на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «орлов».

На 17-й минуте ирландский форвард Шейн Лонг открыл счет, замкнув прострел Жеремьи Пье — 1:0. На 69-й минуте Джеймс Макартур сравнял счет после паса головой Кристиана Бентеке — 1:1. Через 11 минут Лука Миливоевич вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Кристал Пэлас»)

Удары 9/9

Удары в створ 2/5

Владение 61%/39%

Фолы 8/10

Набрав 20 очков после 22-х игр «Саутгемптон» остался на 16-й строчке. «Кристал Пэлас» с 22-мя очками выбрался из «зоны вылета» на 14-ю позицию.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Есида, Стивенс, Бертранд, Пье, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Буфаль, Хейберг, Лонг.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Шлупп, Фосу-Менса, Келли, Миливоевич, Кабай, Макартур, Таунсенд, Заа, Бентеке.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Предупреждения: Фосу-Менса — 57.

Голы: Лонг 17 — 1:0, Макартур 69 — 1:1, Миливоевич 80 — 1:2.