Тренер молодежной сборной РФ рассказал о подготовке к матчу с командой США

Баффало, США, , 10:34 — REGNUM Тренер российской хоккейной молодежной сборной Олег Браташ рассказал о том, как команда готовится к предстоящему матчу со сборной США, его слова были опубликованы 2 января на официальном сайте Федерации хоккея России.

Представители портала ФКР спросили тренера о том, какие ошибки команда совершила в матче со шведской сборной. Он сообщил, что его подопечные подготовились неплохо, но допускали ошибки, большинство из которых были индивидуальными.

«За отдельные оплошности соперник наказал нас три раза, поэтому не получилось достичь того результата, на который мы нацеливались», — сказал Браташ.

Тренер также сообщил, что серьезных изменений в составах звеньев можно не ожидать, если они и будут, то минимальными. Он подчеркнул, что матч со шведами по содержанию был лучшим.

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«Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий», — добавил Олег Браташ.

Напомним, 3 января 2017 года молодежной сборной России по Хоккею предстоит сразиться со сборной США, матч пройдет в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

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