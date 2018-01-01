Вторник, 2 Января 2018 года
08:41:52 МСК

«Манчестер Юнайтед» без труда обыграл «Эвертон»

Спорт

Набрав 47 очков «МЮ» поднялся на 2-ю строчку. «Эвертон» с 27-ю очками остался на 9-м месте

«Манчестер Юнайтед» без труда обыграл «Эвертон»
Футбол

Лондон, 1 января 2018, 22:21 — REGNUM  1 января на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 22-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «МЮ». Матч завершился уверенной победой «манкунианцев» со счетом 2:0.

На 57-й минуте форвард сборной Франции Антони Марсьяль открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Поль Погба. Через 24 минуты атакующий полузащитник сборной Англии Джесси Лингард удвоил преимущество в счете — 2:0. В роли ассистента вновь выступил Поль Погба.

Статистика матча («Эвертон"/"МЮ»)

Удары 8/15

Удары в створ 0/6

Владение 41%/59%

Фолы 11/10

Набрав 47 очков «МЮ» поднялся на 2-ю строчку. «Эвертон» с 27-ю очками остался на 9-м месте.

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Холгейт, Шнайдерлен, Боласи, Руни, Дэвис, Влашич, Ньяссе.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Рохо, Джонс, Шоу, Мата, Погба, Лингард, Эррера, Матич, Марсьяль.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Руни — 43, Холгейт — 83.

Голы: Марсьяль 57 — 0:1, Лингард 81 — 0:2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить