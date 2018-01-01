«Ливерпуль» вырвал победу над «Бернли» на 94-й минуте

Лондон, , 19:54 — REGNUM 1 января на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Бернли» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «мерсисайдцев».

На 61-й минуте вингер сборной Сенегала Садио Мане открыл счет мощным ударом в правую «девятку» — 0:1. На 88-й минуте исландский вингер Йоханн Гудмундссон сравнял счет — 1:1. Через 6 минут Рагнар Клаван вырвал победу для команды Юргена Клоппа — 1:2.

Статистика матча («Бернли"/"Ливерпуль»)

Удары 10/15

Удары в створ 4/5

Владение 44%/56%

Фолы 3/12

Набрав 44 очка «Ливерпуль» укрепился на 4-й строчке. «Бернли» с 34-мя очками остался на 7-й позиции.

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Траковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Дефур, Гудмундссон, Арфилд, Барнес.

«Ливерпуль»: Миьноле, Ловрен, Гомес, Клаван, Александер-Арнольд, Вейналдум, Мане, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Джан, Соланке.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Голы: Мане 61 — 0:1, Гудмундссон 88 — 1:1, Клаван 90+4 — 1:2.