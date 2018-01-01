«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд» на домашнем стадионе

Лондон, , 19:52 — REGNUM 1 января на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Лестер» и «Хаддерсфилд». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «лис».

На 53-й минуте вингер сборной Алжира Рияд Марез открыл счет, замкнув прострел Марка Олбрайтона мощным ударом — 1:0. Через 7 минут Ислам Слимани удвоил преимущество хозяев — 2:0. Ассистом отметился Рияд Марез. На 90+2-й минуте Олбрайтон довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Лестер"/"Хаддерсфилд»)

Удары 10/4

Удары в створ 5/1

Владение 50%/50%

Фолы 7/7

Набрав 30 очков «Лестер» приблизился на 7-й строчке. «Хаддерсфилд» остался на 11-м месте с 24-мя очками.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Магир, Даниэль, Фукс, Олбрайтон, Окадзаки, Джеймс, Ндиди, Марез, Слимани.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Муй, ван ла Парра, Лолли, Вилльямс, Инс, Мунье.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Предупреждения: Морган — 24, Мэлоун — 84.

Голы: Марез 53 — 1:0, Слимани 60 — 2:0, Олбрайтон 90+2 — 3:0.