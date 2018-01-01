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«Брайтон» и «Борнмут» сыграли вничью

Спорт

«Брайтон» (Брайтон) – «Борнмут» (Борнмут) – 2:2

«Брайтон» и «Борнмут» сыграли вничью
Футбол

Брайтон, Великобритания, 1 января 2018, 17:52 — REGNUM  Футболисты «Брайтона» на своем поле сыграли вничью с «Борнмутом» в матче двадцать второго тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 1 января на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Антони Кнокар и Гленн Мюррей. У гостей мячи забили Стив Кук и Каллум Уилсон.

После двадцати двух матчей в чемпионате Англии «Брайтон» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Клуб «Борнмут», набравший 21 балл, находится на тринадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 22-й тур

«Брайтон» (Брайтон) — «Борнмут» (Борнмут) — 2:2.

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