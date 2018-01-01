Власти Южной Кореи приветствуют решение КНДР об участии в Олимпиаде

Сеул, , 14:35 — REGNUM Руководство Южной Кореи поддержало решение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который решил отправить сборную страны на зимние Олимпийские Игры 2018 года в Пхенчхане, об этом 1 января сообщил телеканал «Вести».

Как заявил представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хён, успешное начало Олимпийских игр будет способствовать установлению стабильности «не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире».

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Также сообщается, что с одобрением подобного решения Ким Чен Ына выступил оргкомитет Олимпиады.

Его представители отметили, что подобный поступок стал бы «проявлением истинного олимпийского духа».

Напомним, ранее Ким Чен Ын, поздравляя граждан КНДР с новым годом, заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Южной Кореей.

После этого он сообщил зрителям, что власти намерены отправить сборную КНДР на зимнюю Олимпиаду 2018.

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