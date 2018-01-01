Понедельник, 1 Января 2018 года
20:34:27 МСК

Власти Южной Кореи приветствуют решение КНДР об участии в Олимпиаде

Спорт

Руководство страны считает, что это будет способствовать установлению стабильности в регионе

Власти Южной Кореи приветствуют решение КНДР об участии в Олимпиаде
Gilad Rom
Флаг КНДР

Сеул, 1 января 2018, 14:35 — REGNUM  Руководство Южной Кореи поддержало решение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который решил отправить сборную страны на зимние Олимпийские Игры 2018 года в Пхенчхане, об этом 1 января сообщил телеканал «Вести».

Как заявил представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хён, успешное начало Олимпийских игр будет способствовать установлению стабильности «не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире».

Читайте также: У Ким Чен Ына на столе теперь есть «ядерная кнопка»

Также сообщается, что с одобрением подобного решения Ким Чен Ына выступил оргкомитет Олимпиады.

Его представители отметили, что подобный поступок стал бы «проявлением истинного олимпийского духа».

Напомним, ранее Ким Чен Ын, поздравляя граждан КНДР с новым годом, заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Южной Кореей.

После этого он сообщил зрителям, что власти намерены отправить сборную КНДР на зимнюю Олимпиаду 2018.

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпиада – не повод для «паузы»: Пентагон проведет учения в Южной Корее

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить