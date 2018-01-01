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Сборная России сыграет с США в четвертьфинале МЧМ-2018

Спорт

Российские спортсмены уступили шведам

Сборная России сыграет с США в четвертьфинале МЧМ-2018
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Баффало, США, 1 января 2018, 13:43 — REGNUM  Молодежная сборная России по хоккею в заключительном матче чемпионата мира уступила соперникам из Швеции по буллитам, итоговый результат — 3:4, об этом 1 января сообщили «Известия».

Издание отмечает, что это не помешает российским спортсменам выйти в четвертьфинал турнира, где им предстоит сыграть со сборной США. Этот матч начнется 3 января в 04:00 по московскому времени.

Сейчас российская сборная заняла третье место в группе B, у неё есть семь очков. Спортсмены из США попали на второе место в группе А. На первом месте сейчас молодежная сборная из Канады.

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Что касается других игр четвертьфинала, то в них представители Чехии сразятся с финнами, Канада сыграет со Швейцарией, а Словакия — с Швецией.

Напомним, матчи полуфинала запланированы на 5 января 2017 года, а финальные игры пройдут 6 января 2017-го.

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