«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью

Манчестер, Великобритания, , 23:53 — REGNUM Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле не смогли переиграть «Саутгемптон» в матче двадцать первого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 30 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 0:0.

По ходу матча игроки команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати одного матча в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Клуб «Саутгемптон», набравший 20 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 21-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 0:0.

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