«Интер» и «Лацио» голов не забили

Рим, , 21:57 — REGNUM 30 декабря на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 19-го тура Серии А между командами «Интер» и «Лацио». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Интер"/"Лацио»)

Удары 7/9

Удары в створ 5/4

Владение 52%/48%

Фолы 12/8

С 41-м очком «Интер» идет на 4-м месте. «Лацио» укрепился на 5-й строчке, набрав 37 очков.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Сантон, Гальярдини, Шкриниар, Весино, Валеро, Перишич, Кандрева, Икарди.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Баштуш, Раду, Лейва, Пароло, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Сантон — 67, Весино — 72, Раду — 78.