«Интер» и «Лацио» голов не забили

Рим, 30 декабря 2017, 21:57 — REGNUM 30 декабря на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 19-го тура Серии А между командами «Интер» и «Лацио». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Интер"/"Лацио»)
Удары 7/9
Удары в створ 5/4
Владение 52%/48%
Фолы 12/8
С 41-м очком «Интер» идет на 4-м месте. «Лацио» укрепился на 5-й строчке, набрав 37 очков.
Составы на матч:
«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Сантон, Гальярдини, Шкриниар, Весино, Валеро, Перишич, Кандрева, Икарди.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Баштуш, Раду, Лейва, Пароло, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.
Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.
Предупреждения: Сантон — 67, Весино — 72, Раду — 78.