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«Интер» и «Лацио» голов не забили

Спорт

С 41-м очком «Интер» идет на 4-м месте. «Лацио» укрепился на 5-й строчке, набрав 37 очков

«Интер» и «Лацио» голов не забили
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Рим, 30 декабря 2017, 21:57 — REGNUM  30 декабря на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 19-го тура Серии А между командами «Интер» и «Лацио». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Интер"/"Лацио»)

Удары 7/9

Удары в створ 5/4

Владение 52%/48%

Фолы 12/8

С 41-м очком «Интер» идет на 4-м месте. «Лацио» укрепился на 5-й строчке, набрав 37 очков.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Консело, Раноккья, Сантон, Гальярдини, Шкриниар, Весино, Валеро, Перишич, Кандрева, Икарди.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Баштуш, Раду, Лейва, Пароло, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Сантон — 67, Весино — 72, Раду — 78.

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