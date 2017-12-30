«Челси» забил 5 безответных мячей в ворота «Сток Сити»

Лондон, , 19:52 — REGNUM «Челси» и «Сток Сити» разыграли матч в рамках 21-го тура АПЛ 2017/18 на стадионе «Стэмфорд Бридж». Противостояние завершилось крупной победой «пенсионеров» со счетом 5:0.

На 3-й минуте немецкий защитник Антонио Рюдигер открыл счет, замкнув навес Виллиана — 1:0. Через 6 минут Дэнни Дринкуотер удвоил преимущество в счете пушечным ударом из-за пределов штрафной площади в дальнюю «девятку» — 2:0. На 23-й минуте испанский вингер Педро довел счет до разгромного точным ударом в дальнюю «шестерку» — 3:0. На 73-й минуте Виллиан реализовал пенальти — 4:0. Через 15 минут Давид Заппакоста забил пятый мяч — 5:0.

Статистика матча («Челси"/"Сток Сити»)

Удары 21/1

Удары в створ 13/1

Владение 60%/40%

Фолы 6/10

На данный момент «Челси» поднялся на 2-ю строчку с 45-ю очками. «Сток Сити» с 20-ю очками остался на 14-м месте.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Дринкуотер, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Мората.

«Сток Сити»: Батленд, Виммер, Тимон, Кэмерон, Эдвардс, Афеллай, Адам, Диуф, Флетчер, Собхи, Бераино.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Предупреждения: Диуф — 27, Педро — 52.

Голы: Рюдигер 3 — 1:0, Дринкуотер 9 — 2:0, Педро 23 — 3:0, Виллиан 73 (пен) — 4:0, Заппакоста 88 — 5:0.