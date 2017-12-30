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«Селтик» не смог обыграть «Глазго Рейнджерс»

Спорт

Набрав 51 очко «Селтик» укрепился на первой строчке. «Глазго Рейнджерс» остался на 3-й позиции с числом 40 в графе «очки»

«Селтик» не смог обыграть «Глазго Рейнджерс»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Лондон, 30 декабря 2017, 16:52 — REGNUM  30 декабря на стадионе «Селтик Парк» был разыгран матч 22-го тура Премьер-лиги Шотландии между командами «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Селтик"/"Глазго Рейнджерс»)

Удары 9/8

Удары в створ 3/3

Владение 56%/44%

Фолы 9/12

Набрав 51 очко «Селтик» укрепился на первой строчке. «Глазго Рейнджерс» остался на 3-й позиции с числом 40 в графе «очки».

Составы на матч:

«Селтик»: Гордон, Бойата, Лустиг, Айер, Тирни, Браун, Армстронг, Макгрегор, Дембеле, Синклер, Форрест.

«Глазго Рейнджерс»: Фодерингэм, Таверньер, Джон, Уилсон, Алвеш, Виндасс, Краньчар, Кандеяс, Холт, МакКрори, Морелос.

Главный арбитр матча: Бобби Мэдден

Предупреждения: Уилсон — 11, Краньчар — 15, Батес — 60, Тирни — 83, Браун — 86.

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