«Селтик» не смог обыграть «Глазго Рейнджерс»

Лондон, 30 декабря 2017, 16:52 — REGNUM 30 декабря на стадионе «Селтик Парк» был разыгран матч 22-го тура Премьер-лиги Шотландии между командами «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Селтик"/"Глазго Рейнджерс»)
Удары 9/8
Удары в створ 3/3
Владение 56%/44%
Фолы 9/12
Набрав 51 очко «Селтик» укрепился на первой строчке. «Глазго Рейнджерс» остался на 3-й позиции с числом 40 в графе «очки».
Составы на матч:
«Селтик»: Гордон, Бойата, Лустиг, Айер, Тирни, Браун, Армстронг, Макгрегор, Дембеле, Синклер, Форрест.
«Глазго Рейнджерс»: Фодерингэм, Таверньер, Джон, Уилсон, Алвеш, Виндасс, Краньчар, Кандеяс, Холт, МакКрори, Морелос.
Главный арбитр матча: Бобби Мэдден
Предупреждения: Уилсон — 11, Краньчар — 15, Батес — 60, Тирни — 83, Браун — 86.