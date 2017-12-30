«Фиорентина» и «Милан» сильнейшего не определили

Рим, , 16:29 — REGNUM 30 декабря на стадионе «Артемио Франки» был разыгран матч 19-го тура Серии А между командами «Фиорентина» и «Милан». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

На 71-й минуте сын тренера «Атлетико» Джованни Симеоне открыл счет, замкнув удачный прострел Кристиано Бираги — 1:0. Через 3 минуты атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу сравнял счет, добив мяч в пустые ворота — 1:1.

Статистика матча («Фиорентина"/"Милан»)

Удары 13/5

Удары в створ 6/4

Владение 51%/49%

Фолы 11/11

С 27-ю очками «Фиорентина» идет на 7-м месте. «Милан», набрав 25 очков, остался на 9-й позиции.

Составы на матч:

«Фиорентина»: Спортьелло, Лорини, Бираги, Астори, Песселья, Бадель, Верету, Бенасси, Симеоне, Диаш, Терео.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Монтоливо, Кесси, Сусо, Борини, Кутроне.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Романьоли — 39, Верету — 82.

Голы: Симеоне 71 — 1:0, Чалханоглу 74 — 1:1.