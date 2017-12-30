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Стала известна соперница Шараповой по первому кругу турнира WTA в Шэньчжэне

Спорт

Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску

Стала известна соперница Шараповой по первому кругу турнира WTA в Шэньчжэне
Теннис

Шэньчжэнь, Китай, 30 декабря 2017, 15:11 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску в матче первого круга в китайском Шэньчжэне.

В случае победы в первом круге Шарапова встретится с победительницей матча между румынкой Ирина Бегу и китаянкой Лю Фанчжу.

Другая румынская теннисистка, первая ракетка мира, Симона Халеп начнёт соревнования матчем с американкой Николь Гиббз.

Напомним, турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне пройдёт с 31 декабря по 7 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова занимает 59-е место в рейтинге WTA. В декабре она поднялась на одну строчку в списке.

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