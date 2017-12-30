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Московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Соу

Спорт

О сроке нового контракта клуба с футболистом не сообщается

Москва, 30 декабря 2017, 14:44 — REGNUM  Московское «Динамо» продлило контракт с малийским полузащитником Самбой Соу. Об этом 30 декабря сообщается на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва информирует о продлении трудового договора с полузащитником Самбой Соу. Малиец пришёл в наш клуб только летом, но за такой короткий срок успел стать любимцем динамовских трибун», — говорится в сообщении.

О сроке нового контракта клуба с футболистом не сообщается. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл в составе «Динамо 15 матчей и сделал две голевых передачи.

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