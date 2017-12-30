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«Даллас» обыграл «Сент-Луис» благодаря дублю Радулова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Даллас, США, 30 декабря 2017, 10:17 — REGNUM  «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Во втором периоде «Даллас» открыл счёт благодаря шайбе нападающего Маттиаса Янмарка.

В третьем периоде «Сент-Луис» сравнял счёт и вышел вперёд, отличились Владимир Тарасенко и Тейдж Томпсон.

За пять минут до конца поединка «Даллас» сумел не только восстановить равновесие, но вырвать победу. Отличились Джейми Бенн и Александр Радулов, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в его активе 45 очков после 39 матчей. «Сент-Луис» находится на девятой строчке с 48 очками после 40 игр.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

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