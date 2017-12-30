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Сборная Сербии определилась с главным тренером

Спорт

На должность главного тренера назначен Младен Крстаич

Белград, 30 декабря 2017, 09:54 — REGNUM  Футбольный союз Сербии (FSS) назначил Младена Крстаича на должность главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает Франс Пресс.

Крстаич утверждён на посту главного тренера сборной Сербии и будет представлен в новой должности в январе. Подробности соглашения со специалистом не уточняются.

Ранее Крстаич исполнял обязанности главного тренера сербской команды после того, как в октябре этот пост покинул Славолюб Муслин.

Под руководством Муслина сборная Сербии заняла первое место в отборочной группе D и вышла на чемпионат мира 2018 года, где сыграет с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.

Напомним, ранее Муслин работал с несколькими российскими клубами, в частности, с московским «Локомотивом», «Химками», «Краснодаром» и пермским «Амкаром».

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