«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Химки, Московская область, , 09:07 — REGNUM Подмосковные «Химки» уступили «Барселоне» в 15-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 65:79.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка.

Наибольшую результативность в составе «Барселоны» показали Кевин Серафен, Виктор Клавер и Анте Томич, набравшие по 12 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. «Барселона» набрала 15 очка и идёт на 13-м месте.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 15-й тур.

«Химки» (Россия) — «Барселона» (Испания) —65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22).

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