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«Наполи» стал «зимним» чемпионом Серии А

Спорт

«Наполи» завершил первый круг лидером чемпионата Италии

«Наполи» стал «зимним» чемпионом Серии А
MJ Who
Болельщики « Наполи» на родном стадионе «Сан-Паоло»

Неаполь, Италия, 30 декабря 2017, 08:03 — REGNUM  «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий «Наполи» Марек Гамшик. Словацкий форвард прошёл с мячом к штрафной площади, сыграл в «стенку» с Маркесом Алланом и точно пробил в дальний угол.

Таким образом, «Наполи» набрал 48 очков после 19 туров и завершил первый круг лидером чемпионата Италии.

Чемпионат Италии.19-й тур.

«Кротоне» (Кротоне) — «Наполи» (Неаполь) — 0:1.

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