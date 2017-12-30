Сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ

Баффало, США, , 07:36 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой Белоруссии и вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Российская команда открыла счёт в первом периоде, шайбу забросил Алексей Полодян. Через две минуты Герман Рубцов укрепил преимущество сборной России.

Во втором периоде российский нападающий Клим Костин довёл счёт до разгромного.

В третьем отрезке матча команды обменялись заброшенными шайбами. В составе сборной Белоруссии отличились Дмитрий Дерябин и Сергей Пищук. В составе российской команды шайбы забросили Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.

На данный момент сборная России набрала шесть очков и находится на втором месте в группе B. Команда Валерия Брагина обеспечила себе место в плей-офф. Следующий матч сборная России проведёт против сборной Швеции 1 января.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Группа B.

Сборная Белоруссии U20 — Сборная России U20 — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2).

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