Дибала лишился места в основе «Ювентуса» из-за переговоров с «ПСЖ»

Турин, Италия, , 15:25 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала лишился места в стартовом составе из-за того, что его агент вёл переговоры с французским «ПСЖ». Об этом сообщает Il Bianconero.

По информации источника, руководство «Ювентуса» через сообщения в соцсетях обнаружило факт встречи брата Дибалы, который является агентом игрока, с представителями «ПСЖ».

После этого генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал указание не выпускать 24-летнего футболиста в стартовом составе и отправить его в запас.

Издание отмечает, что в последних трёх матчах Серии А нападающий не выходил на поле в стартовом составе. В матчах против «Интера» и «Болоньи» он вышел на замену в конце игры, а во встрече с «Ромой» остался на скамейке.

Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. За это время он дважды выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также Суперкубок Италии. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах во всех турнирах и забил 15 голов.

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