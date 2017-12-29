Хоккеист «Металлурга» Мозякин вступил в Putin Team

Магнитогорск, Челябинская область, , 15:07 — REGNUM Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин вступил в Putin Team. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать не устоит любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремлённости всю страну. Вот поэтому его команда — это и моя команда. Я — в Putin Team», — написал Мозякин.

Ранее к движению присоединились Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Павел Буре.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение Putin Team было создано 2 ноября российским хоккеистом Александром Овечкиным. Его целью должно стать объединение людей, поддерживающих действующего президента.

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