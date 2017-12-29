Сборная Марокко по футболу может разместиться в Воронеже

Воронеж, , 15:21 — REGNUM Марокканская сборная по футболу может выбрать Воронеж в качестве своей базы на время чемпионата мира в 2018 году, передает 28 декабря «Вести-Воронеж» со ссылкой на директора городского физкультурно-спортивного центра Александра Волкова.

Окончательное решение о замещении всех команд в городах России будет опубликовано 1 февраля на сайте ФИФА.

Волков сказал, что представители сборной Марокко приезжали в Воронеж осенью 2017 года, чтобы ознакомиться с возможностями стадионов «Чайка» и «Локомотив» для проведения тренировок.

Планируется, что футболисты и представители сборной поселятся в новом отеле Marriott. Требования команды будут известны после 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению мирового чемпионата в Воронеже было объявлено, что реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив» будет закончена 30 ноября 2017 года.

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