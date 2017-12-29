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В Екатеринбурге завершено строительство стадиона к ЧМ-2018

Спорт

Начат ввод стадиона в эксплуатацию

Екатеринбург, 29 декабря 2017, 14:27 — REGNUM  В Екатеринбурге завершено строительство стадиона к чемпионату мира по футболу, арена получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Об этом 29 декабря сообщается на сайте компании «Спорт-Инжиниринг».

"В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Стадион рассчитан на 35 тыс. зрителей. После чемпионата мира его вместимость планируется сократить до 23 тыс. мест.

Стадионы в других городах, согласно заявлению вице-премьера Виталия Мутко, планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2018 года. С этого момента на аренах будут проводиться тестовые матчи.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадион в Екатеринбурге примет четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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