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FIS отстранила от соревнований 11 российских лыжников

Спорт

Спортсменам запрещено выступать на соревнованиях под эгидой FIS

Берн, 29 декабря 2017, 09:49 — REGNUM  Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

FIS оставила в силе решение об отстранении спортсменов. Российским спортсменам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой, Никите Крюкову, Наталье Матвеевой и Александру Бессмертных запрещено выступать на соревнованиях под эгидой FIS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских лыжников от участия в Олимпийских играх.

Спортсмены обвинены в нарушении антидопинговых правил и лишены медалей, завоёванных на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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