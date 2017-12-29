FIS отстранила от соревнований 11 российских лыжников

Берн, , 09:49 — REGNUM Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

FIS оставила в силе решение об отстранении спортсменов. Российским спортсменам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой, Никите Крюкову, Наталье Матвеевой и Александру Бессмертных запрещено выступать на соревнованиях под эгидой FIS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских лыжников от участия в Олимпийских играх.

Спортсмены обвинены в нарушении антидопинговых правил и лишены медалей, завоёванных на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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