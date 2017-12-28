На месте старого аэропорта Саратова построят два новых спортобъекта

Саратов, , 20:37 — REGNUM На месте старого аэропорта Саратова планируется возведение двух новых спортивных объектов. О этом заявил глава города Михаил Исаев, сообщили ИА REGNUM в муниципалитете.

«Будет начато возведение мощнейшего спортивного кластера, включающего в себя несколько объектов: Дворец единоборств, комплексы для водных видов спорта и легкоатлетических занятий», — заверил Исаев.

По его словам, в настоящее время власти занимаются проблемой возрождения стадионов «Авангард» и «Сокол».

"Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу — привести в соответствие два стадиона: «Сокол» и «Авангард». И мы работаем в этом направлении. На «Соколе» сделано поле, беговые дорожки, помещения под трибунами. На следующий год планируем установить там площадку для скейтеров, роллеров и workout за трибунами», — добавил Исаев. Стадион «Авангард» в ходе проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году планируется использовать в качестве тренировочной площадки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к середине 2019 года планируется сдать новый аэропорт в эксплуатацию. Стройка под Сабуровкой — одна из крупных строек в рамках частно-государственного партнерства. На данный момент федеральная, региональная и спонсорская части проекта синхронизированы.

С инициативой строительства международного аэропорта в Сабуровке в 2005 году выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Общая площадь пассажирского терминала составит 23 тыс. кв. метров. Ожидается, что он будет обслуживать 1 млн пассажиров в год. Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные. В трехэтажном здании терминала будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и три телескопических трапа.