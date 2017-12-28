Аэропорт Саранска принял тестовый рейс из Москвы

Саранск, , 17:41 — REGNUM Аэропорт Саранска 28 декабря принял тестовый рейс авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») по маршруту Домодедово — Саранск — Домодедово. Первым рейсом прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, которого встретили глава Мордовии Владимир Волков, премьер-министр Владимир Сушков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Успешному приземлению самолета в аэропорту Саранска не помешали даже сложные метеоусловия — над Саранском сегодня туман, подчеркнул глава Росавиации.

«Экипаж у нас надежный, радиотехническое оборудование работало идеально, поэтому беспокоиться было не о чем. Технический рейс был осуществлен для того, чтобы продемонстрировать безопасность и надежность аэропорта Саранска», — пояснил Нерадько.

Глава Мордовии акцентировал внимание на том, что реконструкция аэропорта Саранска стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

«По сути, аэропорт был построен заново, и построен по самым современным стандартам и в плане посадки воздушных судов, и в плане обслуживания пассажиров», — отметил Волков.

После осмотра обновленной инфраструктуры аэропортового комплекса Нерадько вручил генеральному директору АО «Авиалинии Мордовии» Михаилу Берману сертификат соответствия на саранский аэропорт, выданный Росавиацией.

Напомним, аэропорт Саранска был закрыт на реконструкцию в январе 2017 года. Общая стоимость работ составила около 3,5 млрд рублей.

Были проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением мест стоянок воздушных судов. Построены постоянный и временный терминалы, при этом пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.

C 14 февраля 2018 года полеты будут осуществляться на регулярной основе. Достигнуты договоренности с авиакомпаниями «Победа», S7, АО «Саратовские Авиалинии» по выполнению регулярных рейсов Москва — Саранск — Москва, Симферополь — Саранск — Симферополь, прорабатывается возможность выполнения рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Саранск — Санкт-Петербург.

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